В ДНР заявили, что уничтожили три украинских БПЛА за неделю

ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило три беспилотника украинских силовиков за минувшую неделю, два из них использовались как ударные, сообщил в пятницу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"Противник активизировал воздушную разведку вдоль всей линии боевого соприкосновения. Наибольшая активность отмечается на мариупольском и донецком направлениях. За прошедшую неделю военнослужащими Народной милиции ДНР уничтожены три беспилотных летательных аппарата противника", — сказал Безсонов.

Он уточнил, что один беспилотник, с помощью которого украинские силовики корректировали огонь, был сбит в районе Донецка. Еще два, которые использовались в качестве ударных БПЛА — на юге ДНР.