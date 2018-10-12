КИШИНЕВ, 12 окт — РИА Новости. Молдавия хочет и может стать площадкой для переговоров между Западом и Востоком, сохраняя хорошие отношения со всеми странами, заявил президент республики Игорь Додон.

"Мы можем и хотим стать площадкой для переговоров между Западом и Востоком. Это наша основная стратегия – мы хотим дружить как с Европой и Соединенными Штатами Америки, так и с Россией и другими странами постсоветского пространства", — сказал Додон, выступая на саммите Международной организации франкофонии в Ереване.

По его словам, национальные интересы Молдавии сосредоточены на том, чтобы выстраивать взвешенную внешнеэкономическую политику. Страна заключила соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, странами СНГ, а также с Турцией и другими государствами.

"Это позволяет нам развивать экономику, не вовлекаясь ни в какие геополитические игры одних против других. Мы стремимся к общей Европе от Лиссабона до Владивостока. Это важнейший для нас проект будущего", — добавил президент.

Международная организация франкофонии была создана в 1970 году в Ниамее (Нигер) под названием Агентство культурного и технического сотрудничества. В 1998 году организация получила свое нынешнее название. Главная задача МОФ — содействие развитию разнопланового сотрудничества между полностью или частично франкоязычными государствами. Организация объединяет 56 членов, представляющих различные государства или части государств мира, а также 19 наблюдателей, в числе которых — Украина и страны Балтии.