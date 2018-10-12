Мирзиеев принял глав делегаций, прибывших на Совет министров обороны СНГ

ТАШКЕНТ, 12 окт — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял глав делегаций, прибывших на заседание Совета министров обороны стран СНГ.

Поприветствовав участников, глава государства поинтересовался у министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, как ему в Узбекистане. "Сергей Кужугетович, как настроение, как вам погода у нас в Узбекистане?" — спросил он.

"Солнечная погода, прекрасный прием, теплый и дружеский. Есть о чем поговорить, есть, чем поделиться", — ответил российский министр.

"Я еще раз вас, всех глав делегаций Совета министров обороны государств СНГ, приветствую в Узбекистане. На самом деле СНГ — это та площадка, которая нам необходима сейчас. Долго Узбекистан в СНГ участвовал, но такого взаимодействия, как сегодня у нас. не было", — заключил Мирзиеев.

Перед встречей министр обороны РФ возложил цветы к монументу "Скорбящая мать", посвященному памяти 400 тысяч солдат Узбекистана, которые погибли во время Второй мировой войны.