Силовики 27 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Украинские силовики 27 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие. В четверг командование ДНР сообщило о 22 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 27 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики около 120 мин калибрами 82 и 120 миллиметров, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

"Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 342 единицы", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.