В Турции надеются, что пропавший саудовский журналист жив

АНКАРА, 12 окт — РИА Новости. Турецкие власти надеются на то, исчезнувший саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи жив, заявил РИА Новости советник президента Турции Ясин Актай.
По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи. По словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, Саудовская Аравия и Турция договорились о создании совместной группы по расследованию этого дела.
"Если вы обратили внимание, то у нас ни слова не проскочило относительно того, что он убит. Даже если бы я сам лично думал, что он убит, все равно озвучиваю надежду, что это не так, и мы надеемся, что это действительно не так", — сказал Актай.
"Если у США есть какая-то информация, то мы бы хотели с ней ознакомиться. Сейчас работает наша прокуратура, и мы готовы принять информацию у любого, кто ею обладает. Есть договоренность о разрешении на работу наших органов в саудовском генконсульстве. Почему до сих пор она не началась – не знаю, вероятно, есть какая-то причина", — сказал Актай.
По его словам, по этому делу собрана информация со 160-180 камер видеонаблюдения. "Нужно время, чтобы их полностью просмотреть. Все, кто приходил и приезжал к консульству, кто уходил, уезжал от него – все это тщательно просматривается, и уже какая-то картина вырисовывается. Но чтобы обсуждать результаты в прессе, расследование должно быть закончено… Если это (причастность Саудовской Аравии к инциденту – ред.) будет доказано, то, разумеется, без реакции это не останется, реакция будет в рамках международного права", — добавил советник Эрдогана.