В Турции надеются, что пропавший саудовский журналист жив

АНКАРА, 12 окт — РИА Новости. Турецкие власти надеются на то, исчезнувший саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи жив, заявил РИА Новости советник президента Турции Ясин Актай.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили в этот день Хашукджи для оформления необходимых ему документов для вступления брак, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил ей, что Хашукджи уже ушел.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи. По словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, Саудовская Аравия и Турция договорились о создании совместной группы по расследованию этого дела.

"Если вы обратили внимание, то у нас ни слова не проскочило относительно того, что он убит. Даже если бы я сам лично думал, что он убит, все равно озвучиваю надежду, что это не так, и мы надеемся, что это действительно не так", — сказал Актай.

Он отметил, что не располагает данными о результатах расследования. "Раз сделано заявление о создании совместной рабочей группы по расследованию, значит, стороны пришли к такому соглашению. Посмотрим, как она будет работать. Мы изначально предлагали сотрудничать с саудовской стороной, ждем разъяснений от нее, поскольку инцидент произошел в Турции. Надеемся, что такие разъяснения будут даны по результатам работы этой группы", — сказал собеседник агентства.

"Если у США есть какая-то информация, то мы бы хотели с ней ознакомиться. Сейчас работает наша прокуратура, и мы готовы принять информацию у любого, кто ею обладает. Есть договоренность о разрешении на работу наших органов в саудовском генконсульстве. Почему до сих пор она не началась – не знаю, вероятно, есть какая-то причина", — сказал Актай.

По его словам, по этому делу собрана информация со 160-180 камер видеонаблюдения. "Нужно время, чтобы их полностью просмотреть. Все, кто приходил и приезжал к консульству, кто уходил, уезжал от него – все это тщательно просматривается, и уже какая-то картина вырисовывается. Но чтобы обсуждать результаты в прессе, расследование должно быть закончено… Если это (причастность Саудовской Аравии к инциденту – ред.) будет доказано, то, разумеется, без реакции это не останется, реакция будет в рамках международного права", — добавил советник Эрдогана.