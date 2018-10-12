МИД прокомментировал обвинения во вмешательстве в выборы в США

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Москва никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в выборы в США, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

В США 6 ноября пройдут промежуточные выборы в конгресс.

Российский дипломат подчеркнул, что утверждения о "российском вмешательстве" являются откровенной ложью. Он с сожалением отметил, что отношения между Россией и США стали "заложниками разборок между двумя основными американскими партиями". В результате, по его словам, в настоящее время в Соединенных Штатах наблюдается "второе пришествие маккартизма, которое завершится так же, как и первое – многим участникам бессмысленной "охоты на ведьм" станет стыдно".

Борисенко рассказал, что Вашингтон постоянно просит подтверждений, что Москва не будет вмешиваться в американские выборы.

"С нашей стороны уже многократно подчеркивалось, что Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в выборы в США. Исходим из того, что выборный процесс – сугубо дело американского народа. Вмешательство во внутренние дела других стран – это то, чем любят заниматься именно США. Там явно судят по себе и потому пытаются навешивать на нас подобные ярлыки", — заявил директор департамента российского МИД.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".