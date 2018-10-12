Подозреваемого в коррупции главу энергоуправления Китая сняли с должности

ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Подозреваемый в коррупции глава государственного энергоуправления Китая Нур Бекри освобожден с занимаемый должности, следует из сообщения министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая.

"Освободить Нура Бекри с должности заместителя руководителя государственного комитета по развитию и реформам, руководителя государственного энергетического управления", — говорится в опубликованном сообщении на сайте ведомства.

В конце сентября главный антикоррупционный орган Компартии Китая начал внутрипартийную проверку в отношении Нура Бекри по подозрению "в серьёзном нарушении партийной дисциплины".

Центральная комиссия по проверке дисциплины — один из важнейших органов компартии Китая, созданный для борьбы с коррупцией и другими злоупотреблениями в ее рядах. Комиссия проводит внутрипартийное расследование, после чего принимает решение о передаче дела в правоохранительные органы.