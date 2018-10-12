Число погибших при обрушении дома в Мексике возросло до семи человек

МЕХИКО, 12 окт – РИА Новости. Число жертв обрушения строящегося здания в городе Монтеррей на севере Мексики возросло до семи, сообщает в четверг вечером неправительственная организации "Нуэво-Леон — Красный код", которая занимается отслеживанием чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось о трех погибших.

По данным организации, обрушилось здание строящегося торгового центра. Экстренным службам удалось спасти 14 рабочих, находившихся внутри.

Поисково-спасательные работы продолжаются. В общей сложности на объекте могли находиться до 25 человек.