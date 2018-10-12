В Перу приняли закон, позволяющий экс-президенту не возвращаться в тюрьму

МЕХИКО, 12 окт – РИА Новости. Пленум конгресса Перу в четверг проголосовал за законопроект, который дает возможность экс-президенту страны Альберто Фухимори не возвращаться в тюрьму.

На минувшей неделе верховный суд Перу отменил помилование в отношении 80-летнего Фухимори, осужденного на 25 лет тюрьмы за коррупцию и другие преступления. После этого он был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Помилование было предоставлено ему в конце 2017 года уже бывшим президентом Педро Пабло Кучински.

По сообщению портала Comercio, за закон "О гуманном отбывании наказания" проголосовали 55 депутатов, 30 были против и двое воздержались. Документ предполагает, что в случае применения этой меры к осужденному он будет снабжен электронным браслетом и должен находиться в радиусе его действия внутри провинции постоянного проживания.

Закон распространяется на осужденных старше 65 лет, у которых наблюдается серьезное или хроническое заболевание, подтвержденное медиками. Заключенные старше 78 лет могут также рассчитывать на эту меру, если уже отбыли треть наказания.

Фухимори был президентом Перу с 1990 по 2000 годы. За это время ему удалось практически полностью уничтожить левую маоистскую группировку "Сендеро Луминосо" ("Светлый путь"), многие годы державшую страну в страхе. Лидер группировки Абимаэль Гусман получил пожизненный тюремный срок.

Однако за годы своего правления Фухимори, согласно выводам суда, присвоил как минимум 200 миллионов долларов. Также ему вменили в вину приказы о неправосудных убийствах в ходе войны с "сендеристами", взятки, незаконное прослушивание телефонных разговоров и подкуп журналистов, политиков и бизнесменов.