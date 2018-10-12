В Перу приняли закон, позволяющий экс-президенту не возвращаться в тюрьму

МЕХИКО, 12 окт – РИА Новости. Пленум конгресса Перу в четверг проголосовал за законопроект, который дает возможность экс-президенту страны Альберто Фухимори не возвращаться в тюрьму.
На минувшей неделе верховный суд Перу отменил помилование в отношении 80-летнего Фухимори, осужденного на 25 лет тюрьмы за коррупцию и другие преступления. После этого он был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Помилование было предоставлено ему в конце 2017 года уже бывшим президентом Педро Пабло Кучински.
По сообщению портала Comercio, за закон "О гуманном отбывании наказания" проголосовали 55 депутатов, 30 были против и двое воздержались. Документ предполагает, что в случае применения этой меры к осужденному он будет снабжен электронным браслетом и должен находиться в радиусе его действия внутри провинции постоянного проживания.
Закон распространяется на осужденных старше 65 лет, у которых наблюдается серьезное или хроническое заболевание, подтвержденное медиками. Заключенные старше 78 лет могут также рассчитывать на эту меру, если уже отбыли треть наказания.
Однако за годы своего правления Фухимори, согласно выводам суда, присвоил как минимум 200 миллионов долларов. Также ему вменили в вину приказы о неправосудных убийствах в ходе войны с "сендеристами", взятки, незаконное прослушивание телефонных разговоров и подкуп журналистов, политиков и бизнесменов.