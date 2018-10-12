Два итальянских рыболовных судна, арестованных в Ливии, вернутся домой

РИМ, 12 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Два небольших рыболовных судна с Сицилии, которые во вторник вечером были арестованы подразделениями ВМС Ливии в Средиземном море, получили разрешение от властей этой африканской страны вернуться на родину, сообщил в ночь на пятницу премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"Я только что получил подтверждение, что двум моторным рыболовным судам "Маттео Маццарино" и "Афродите Песка", на которые был наложен арест ливийскими военными подразделениями, было дано разрешение возвратиться в Италию. Наши граждане наконец-то могут вернуться домой. Мы их никогда не оставляли в одиночестве и постоянно работали, чтобы разблокировать данную ситуацию", — говорится в специальном заявлении главы правительства Италии, которое поступило в распоряжение РИА Новости.

Об аресте "Маттео Маццарино" и "Афродите Песка" сообщил в среду мэр сицилийского города Мадзара-дель-Валло, к порту которого приписаны оба судна, Никола Кристалди. Его заявление распространили все ведущие СМИ Италии. По словам мэра, инцидент произошел примерно в 30 морских милях от ливийского побережья, причем во время ареста ливийцы открыли огонь по итальянским судам. После обстрела ливийские военные моряки приказали капитанам привести в Ливию свои суда, на борту которых находились в общей сложности 13 человек.

При этом представители ливийских властей утверждали, что "Маттео Маццарино" и "Афродите Песка" вели лов в территориальных водах Ливии. Кристалди заявил в этой связи, что его земляки находились в водах, которые "незаконно и в одностороннем порядке были объявлены Ливией собственными". Власти Италии официально не комментировали возникшую ситуацию, однако предприняли меры для скорейшего освобождения своих сограждан. Аналогичные случаи, связанные с арестом рыболовных судов Италии близ побережья Ливии, происходили и в прошлом.