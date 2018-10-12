СМИ назвали возможную причину инцидента на базе ВВС Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Причиной инцидента с возгоранием истребителя F-16 на авиабазе ВВС Бельгии, пилоты которой участвуют, в том числе, в патрулировании воздушного пространства в Прибалтике, могла стать ошибка техника, случайно открывшего огонь из находившегося в ангаре самолета.

Ранее в четверг минобороны Бельгии сообщило, что истребитель F-16 сгорел на бельгийской авиабазе Флоренн при проведении технического обслуживания, пострадали два сотрудника.

Как сообщил позднее телеканал RTL Info, причиной инцидента, в котором помимо полностью сгоревшего истребителя стоимостью 40 миллионов евро, повреждения получили еще два боевых самолета, могла стать ошибка технического сотрудника, который в ходе манипуляций с системами самолета произвел выстрелы в направлении стоявших поблизости истребителей, заправленных керосином. В результате возгорания произошла детонация.

"Один пострадавший был эвакуирован на автомобиле скорой помощи, у него расстройство слуха, вызванное, вероятно, взрывом", — сообщил телеканалу подполковник авиабазы Дидье ди Джованни. По его словам, материальный ущерб значителен.

"Можно предположить человеческий фактор, ошибку, или техническую неисправность, но в любом случае пока, на основании той информации, которую нам сообщили, речи о преднамеренном акте не идет", — цитирует канал представителя профсоюза оборонных служащих Бориса Моранвиля.

Деятельность авиабазы приостановлена до пятницы, на месте работают саперы, к расследованию уже подключилась федеральная прокуратура.

По информации бельгийских ВВС, истребители F-16, пилотируемые летчиками 2-го тактического крыла во Флоренне, участвовали в патрулировании воздушного пространства над Эстонией, Литвой и Латвией.