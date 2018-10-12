США поприветствовали продление закона о специальном статусе Донбасса

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. США приветствуют решение Верховной рады Украины продлить действие закона об особом статусе Донбасса, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

Украинский парламент на прошлой неделе продлил до конца 2019 года действие закона об особом статусе Донбасса. Позже его подписал президент страны Петр Порошенко. По словам постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича, это решение не имеет ничего общего с минскими соглашениями.

"США поздравляют парламент Украины и украинское руководство с продлением закона о специальном статусе подконтрольных России областей на востоке Украины. Продление этого закона … демонстрирует продолжающуюся приверженность Украины мирному решению конфликта и выполнению минских договоренностей. Смелый шаг Украины в направлении мира ярко отличается от провала России выполнить свои минские обязательства", — говорится в распространенном заявлении Науэрт.

В этой связи она сообщила, что США "призывают Россию присоединиться к Украине для достижения мира". По ее словам, США продолжают поддерживать усилия Франции и Германии в рамках нормандского формата.

"Россия и те силы, которые она вооружает, тренирует, возглавляет и с которыми вместе ведет борьбу, должны выполнить обязательства по прекращению огня, выводу иностранных боевиков, обмену заключенными или же роспуску незаконных вооруженных формирований. Мы остаемся открытыми к диалогу с Москвой на пути восстановления территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ", — добавила Науэрт.