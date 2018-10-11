Лукашевич осудил пассивность развернутых в Косово сил НАТО и ЕС

ВЕНА, 11 окт – РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич осудил пассивную линию Международных сил под командованием НАТО по обеспечению стабильности в Косово (KFOR) и миссии Евросоюза.

Он отметил, что косовоалбанские сепаратисты, чувствуя безусловную поддержку извне, демонстрируют полную незаинтересованность в совместном с Белградом поиске основы для урегулирования "замороженного" конфликта, а Приштина по-прежнему делает ставку на запугивание сербов, попытку выдавить их силой из края.

"Осуждаем пассивную линию развернутых в крае международных присутствий — Сил НАТО для Косово (KFOR) и миссии Евросоюза в области верховенства закона (EULEX). Они самоустранились от обеспечения безопасности неалбанского населения Косово, а то и вовсе покрывают безнаказанность в крае", — сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

По его словам, вполне очевидно, что попустительство преступной безответственности косовоалбанских властей может повлечь новое кровопролитие в самопровозглашенном Косово, дестабилизацию в балканском регионе в целом. "Продолжение силовых попыток установления Приштиной контроля над сербонаселенными районами края ведет к разжиганию межэтнической напряженности, лишает смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию", — добавил постпред.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.