ВЕНА, 11 окт – РИА Новости. Решение Верховной рады продлить действие закона об особом статусе Донбасса не имеет ничего общего с минскими соглашениями, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Украинский парламент на прошлой неделе продлил до конца 2019 года действие закона об особом статусе Донбасса. Позже его подписал президент страны Петр Порошенко.

"Решение Верховной рады о продлении на год срока действия временного закона "об особом статусе", которое подается как шаг на пути к выполнению "Комплекса мер", на деле не имеет с ним ничего общего. В пункте 11 согласованного в Минске и одобренного резолюцией 2202 СБ ООН документа содержится прямое указание на необходимость принятия постоянного, а не временного законодательства об особом статусе региона. Оно должно быть закреплено в Конституции страны, а сам закон "о статусе" должен быть согласован с представителями Донецка и Луганска", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.