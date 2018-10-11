Посредничество ЕС в диалоге по Косово дискредитировано, заявил Лукашевич

ВЕНА, 11 окт – РИА Новости. Посредничество Евросоюза в диалоге Белграда и Приштины дискредитировано, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"К сожалению, сигналов на этот счет всё больше. Дискредитировано посредничество Евросоюза в диалоге Белграда и Приштины. Косовские власти продолжают саботировать договоренность о создании Сообщества сербских муниципалитетов. Не услышали в ОБСЕ реакции на этот счет. Вместо того, чтобы добиваться от косовоалбанцев выполнения их обязательств, растет давление на Белград признать де-факто независимость Косово. Предпринимаются попытки привязать "окончательную нормализацию между Белградом и Приштиной" к неким искусственным срокам", — сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Он также отметил, что нет подвижек в работе Специального суда по расследованию преступлений "освободительной армии Косово" в Гааге, и заслуженное наказание не понесли виновные в жутких преступлениях, вроде торговли человеческими органами.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.