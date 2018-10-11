Лукашевич: Киев раскручивает антироссийскую истерию с приближением выборов

ВЕНА, 11 окт – РИА Новости. Киев раскручивает антироссийскую истерию по мере приближения президентских выборов на Украине, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"По мере приближения президентских выборов украинские власти раскручивают антироссийскую истерию. Причина очевидна – нынешнее руководство страны не способно решать серьезные внутригосударственные проблемы, пытается отвлечь от них внимание, стремится заручиться поддержкой из-за рубежа, занимается показухой", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Он отметил, что при этом делается ставка на агрессивный национализм и тотальную украинизацию, что "воспроизводит причины, лежащие в основе конфликта на востоке Украины".

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. О своем намерении участвовать в них уже заявляли лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко; депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ; лидер Социалистической партии Илья Кива; соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Юрий Деревянко. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок.

О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>