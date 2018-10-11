Киев не готов к отводу сил в Станице Луганской, заявил Лукашевич

ВЕНА, 11 окт – РИА Новости. Киев не готов к разведению сил в Станице Луганской, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Уже состоялось разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался.

"Провис" и трек безопасности. Киев не готов к разведению сил и средств в Станице Луганской, оспаривает данные СММ (Специальной мониторинговой миссии — ред.) о соблюдении необходимого для начала отвода семидневного режима тишины. Хотя миссия его фиксировала уже 55 раз", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

По его словам, наблюдатели миссии видели, как 5 октября ополченцы на мосту в Станице Луганской подавали сигнал о готовности к разведению, но ответа украинских силовиков не последовало.