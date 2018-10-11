Киев предложил ЕС и НАТО ввести дополнительные санкции против России

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев считает, что Евросоюз и НАТО должны ввести дополнительные санкции против РФ за действия в акватории Азовского моря, блокировки, проверки коммерческих судов и сам факт строительства Крымского моста.

"Мы призываем Евросоюз и страны НАТО принять в отношении России дополнительные санкции за ее действия именно в Азовском море", — приводит слова Елисеева украинское информагентство "Укринформ"

Елисеев считает, что ответ со стороны Европейского союза на строительство моста через Керченский пролив был "слабым и недостаточным", санкции были введены только против шести компаний, которые участвовали в его строительстве.

"Мы надеемся на то, что ЕС приостановит любое технологическое и военное сотрудничество с Россией, чтобы не позволить ей осуществлять дооборудование и модернизацию военных кораблей. В то же время, мы рассчитываем на помощь европейских партнеров в усилении оборонных возможностей Украины и в модернизации украинского флота", — добавил Елисеев.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу. В акваторию Азовского моря были переброшены два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг", а также поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" (изначально плавучая мастерская ПМ-9, построенная в Польше для ВМФ СССР в 1969 году) и морской буксир A830 "Корец" (построен в Ярославле в 1973 году), которые прошли через Керченский пролив.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти России при принятии решения о строительстве моста в Крым просчитали и приняли во внимание все нормы и аспекты международного права, и какие-либо дискуссии уже завершены.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".