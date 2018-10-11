Киев предложил ЕС и НАТО ввести дополнительные санкции против России

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев считает, что Евросоюз и НАТО должны ввести дополнительные санкции против РФ за действия в акватории Азовского моря, блокировки, проверки коммерческих судов и сам факт строительства Крымского моста.
Елисеев считает, что ответ со стороны Европейского союза на строительство моста через Керченский пролив был "слабым и недостаточным", санкции были введены только против шести компаний, которые участвовали в его строительстве.
"Мы надеемся на то, что ЕС приостановит любое технологическое и военное сотрудничество с Россией, чтобы не позволить ей осуществлять дооборудование и модернизацию военных кораблей. В то же время, мы рассчитываем на помощь европейских партнеров в усилении оборонных возможностей Украины и в модернизации украинского флота", — добавил Елисеев.
Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".
Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу. В акваторию Азовского моря были переброшены два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг", а также поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" (изначально плавучая мастерская ПМ-9, построенная в Польше для ВМФ СССР в 1969 году) и морской буксир A830 "Корец" (построен в Ярославле в 1973 году), которые прошли через Керченский пролив.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти России при принятии решения о строительстве моста в Крым просчитали и приняли во внимание все нормы и аспекты международного права, и какие-либо дискуссии уже завершены.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".