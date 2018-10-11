Парламент Сирии ратифицировал договор о сотрудничестве и дружбе с Абхазией

ДАМАСК, 11 окт — РИА Новости. Парламент Сирии в четверг ратифицировал Договор о сотрудничестве и дружбе с Республикой Абхазия, сообщает пресс-служба законодательного органа.

"Парламент одобрил законопроект, содержащий положение о ратификации Договора о сотрудничестве и дружбе САР с Республикой Абхазия", — сообщает пресс-служба в Facebook.

Президент Сирии и глава Абхазии подписали Договор о сотрудничестве и дружбе двух стран 4 сентября. Также страны заключили два соглашения: о создании совместного комитета по сотрудничеству в области экономики, торговли, науки, искусства и культуры, и в области облегчения и развития торгового и экономического сотрудничества между странами.

Во вторник парламент САР ратифицировал аналогичный договор с Южной Осетией.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии после того, как Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.