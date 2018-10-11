Американцы некритично относятся к политике США и НАТО, считает эксперт

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Мария Князева. У американцев отсутствует критический взгляд на НАТО и нет понятия того, что Америка сама играет роль в создании кризисных ситуаций, заявил директор Центра Мершона по изучению международной безопасности Университета штата Огайо Кристофер Гелпи.

"Американский народ не совсем знаком с альтернативной интерпретацией событий и того, что их вызвало", — сказал Гелпи в четверг на конференции "Дипломатический диалог. Общественное мнение и публичная дипломатия в международных отношениях" в Фонде Горчакова. По его мнению, у американцев наивный взгляд на НАТО и никто не воспринимает его как угрозу. "НАТО считается в США благом", — пояснил эксперт.

Гелпи также упрекнул СМИ в том, что они просто не хотят вовлекаться в критическое мышление, связав это с "изменениями в пространстве СМИ" и сложной финансовой ситуацией с 1990-х годов. "Сейчас у них (СМИ. — Прим. ред.) значительные сокращения персонала.., поэтому они больше надеются на государственный нарратив, чем раньше", — сказал политолог.

Говоря об отношении американцев к России, эксперт подчеркнул, что "американское общественное мнение о российском правительстве довольно негативное", однако призвал не путать негативное отношение к политике России с отношением к русскому народу и русофобией.

Отношение к России резко ухудшилось, по словам Гелпи, в 2013 году, и причину этого сдвига он видит в том, что обе американские партии склонились к более негативному видению России. "Легко поднять в США антироссийское настроение, потому что долгое время поддерживалась идея о том, что Россия — враг", — сказал политолог. Это удобный инструмент для американских политиков, отметил он. Гелпи выразил свое несогласие с мнением о том, что избрание Дональда Трампа президентом должно было позитивно отразиться на общественном мнении о России. Также он упомянул низкий уровень доверия к президенту США среди американского населения.

В заключение эксперт оценил общественное мнение по отношению к России как "стабильное".