ГПУ заподозрила Поклонскую в лишении свободы Сенцова

КИЕВ, 11 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины заподозрила депутата Государственной думы РФ Наталью Поклонскую в незаконном лишении свободы Олега Сенцова, осужденного в России, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что украинская прокуратура подозревает Поклонскую в совершении военных преступлений в то время, когда она занимала пост прокурора Крыма. Поклонская назвала обвинения банальной попыткой ее запугать, а также напомнила генпрокурору Украины о тюремном прошлом (ранее он получил 4-летний срок за растрату госимущества) и посоветовала изучить украинский Уголовный кодекс.

"Генеральной прокуратурой Украины 10.10.2018 года составлено сообщение о подозрении в отношении так называемого "прокурора Республики Крым" Натальи Поклонской по части 3 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и части 1 статьи 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины и заместителя председателя Киевского районного суда Симферополя Автономной Республики Крым Дениса Диденко — по ч. 3 ст. 146 УК Украины", — говорится в сообщении генпрокуратуры.

По утверждению ведомства, следствие собрало достаточно доказательств вины Поклонской и Диденко в уголовном деле, возбужденном по факту "незаконного лишения свободы граждан Украины". В частности, речь идет о Сенцове, Александре Кольченко, Алексее Чирние и Геннадие Афанасьеве, отбывающих наказание в тюрьмах РФ.

Отмечается, что Поклонская, находясь на должности прокурора Крыма, принимала участие в судебных заседаниях и поддерживала ходатайства гособвинения об избрании украинцам меры пресечения в виде содержания под стражей. А Диденко принял решение об их аресте.

Ранее украинская прокуратура возбудила против Поклонской уголовное дело по статье "госизмена".

Сам Юрий Луценко ранее был признан судом в Киеве виновным в растрате госсредств в особо крупных размерах. Его лишили свободы на четыре года и по приговору суда он должен был выйти на свободу лишь в конце 2014 года. Однако бывший президент Украины Виктор Янукович помиловал его 7 апреля 2013 года.

Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. В середине мая Сенцов объявил голодовку, после чего постоянно находится под наблюдением медработников.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

* Экстремистское движение, запрещенное в России.