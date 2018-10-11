ГПУ заподозрила Поклонскую в лишении свободы Сенцова

КИЕВ, 11 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины заподозрила депутата Государственной думы РФ Наталью Поклонскую в незаконном лишении свободы Олега Сенцова, осужденного в России, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
"Генеральной прокуратурой Украины 10.10.2018 года составлено сообщение о подозрении в отношении так называемого "прокурора Республики Крым" Натальи Поклонской по части 3 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и части 1 статьи 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины и заместителя председателя Киевского районного суда Симферополя Автономной Республики Крым Дениса Диденко — по ч. 3 ст. 146 УК Украины", — говорится в сообщении генпрокуратуры.
По утверждению ведомства, следствие собрало достаточно доказательств вины Поклонской и Диденко в уголовном деле, возбужденном по факту "незаконного лишения свободы граждан Украины". В частности, речь идет о Сенцове, Александре Кольченко, Алексее Чирние и Геннадие Афанасьеве, отбывающих наказание в тюрьмах РФ.
Ранее украинская прокуратура возбудила против Поклонской уголовное дело по статье "госизмена".
Сам Юрий Луценко ранее был признан судом в Киеве виновным в растрате госсредств в особо крупных размерах. Его лишили свободы на четыре года и по приговору суда он должен был выйти на свободу лишь в конце 2014 года. Однако бывший президент Украины Виктор Янукович помиловал его 7 апреля 2013 года.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
* Экстремистское движение, запрещенное в России.