Вероятность пересмотра позиции России по взносам в СЕ мала, считает Слуцкий

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что вероятность пересмотра руководством РФ позиции по взносам в бюджет Совета Европы ничтожно мала.

Генсек СЕ Турбьерн Ягланд в среду в ходе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил, что "если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы до июня 2019 года, комитет министров организации не только может, но и будет обязан исключить ее из списка стран-членов". В четверг, выступая в ПАСЕ и отвечая на вопросы парламентариев, генсек СЕ сообщил, что, по его данным, Россия может не принимать участие в работе следующей январской сессии и не будет платить взнос.

"Мы остаемся на той же позиции. При том, что сегодня происходит на площадке ПАСЕ, с учётом последнего заявления Ягланда, вероятность того, что руководство страны пересмотрит свою позицию по взносу в Совет Европы, считаю ничтожно малой. А решение по неуплате взноса при таком отношении Страсбурга к РФ, считаю, совершенно обосновано", — сказал Слуцкий журналистам в четверг.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.