Киев пытается скрыть небоевые потери в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 11 окт — РИА Новости. Командиры бригад ВС Украины в зоне проведения операции Объединенных сил списывают небоевые потери на последствия обстрелов со стороны ополченцев, заявил в четверг официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Рост числа небоевых потерь среди боевиков ВСУ в зоне проведения так называемой ООС продолжает расти", — заявил Марочко.

Он уточнил, что 8 октября в результате нарушений требований безопасности при обслуживании техники в одном из подразделений 53 бригады ВС Украины в районе населенного пункта Крымское один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.

"В докладе командира бригады в вышестоящий штаб данные потери прошли как боевые, полученные в результате обстрела со стороны Народной милиции ЛНР", — рассказал Марочко. Он уточнил, что это не единичный случай.

Он заявил также, что украинские силовики разместили вооружение в жилых районах подконтрольной им части населенного пункта Золотое в Донбассе.

"Нам продолжает поступать информация о размещении техники украинских боевиков, в том числе и запрещенного минскими соглашениями тяжёлого вооружения, в жилых районах, временно оккупированных ВСУ населенных пунктах. Так, в населенном пункте Золотое, в зоне ответственности 14 бригады, отмечено нахождение танков Т-72 на улицах и во дворах частных жилых домов", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что подобные действия подвергают опасности жизни мирного населения. Марочко отметил, что украинские силовики продолжают подтягивать вооружение в зону проведения военной операции.

"По имеющейся у нас информации, 9 октября на ж/д станцию населенного пункта Рубежное отмечено прибытие очередного эшелона военной техники ВСУ", — сказал Марочко. В составе эшелона, по данным Народной милиции ЛНР, танки Т-72 до пятидесяти единиц, БМП до тридцати единиц, а также до двухсот человек личного состава.