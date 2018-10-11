Кандидат в президенты Грузии Вашадзе рассказал о нарушениях перед выборами

ТБИЛИСИ, 11 окт — РИА Новости. Кандидат в президенты Грузии от объединенной оппозиции Григол Вашадзе заявил представителям миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о нарушениях в предвыборный период.

По словам Вашадзе, он уточнил, что "в ходе избирательной кампании государственный ресурс полностью используется в пользу кандидата в президенты Саломе Зурабишвили".

"Я информировал представителей миссии о зафиксированных нами грубых нарушениях в ходе предвыборной кампании. Мы также подчеркнули вопрос об изъятии политической предвыборной рекламы оппозиции из сетки вещания телеканалов, о притеснениях оппозиции со стороны правоохранительных органов, о неравном финансировании кандидатов", — сообщил Вашадзе журналистам.

БДИПЧ ОБСЕ направят на выборы президента Грузии около 400 своих наблюдателей. На следующих день после выборов организация проведет итоговой, оценочный брифинг.