NewsOne призвал украинских политиков прекратить манипуляции вокруг канала

КИЕВ, 11 окт – РИА Новости. Украинский телеканал NewsOne в четверг обратился к политикам и чиновникам с призывом прекратить политические манипуляции вокруг него, говорится в открытом письме коллектива канала.

Ранее в четверг Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещании Украины назначил внеплановую проверку телеканалу из-за изменения структуры собственности.

"Мы призываем депутатов Верховной рады Украины, членов СНБО, членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и чиновников всех уровней исключить любые политические мотивы и гарантировать объективность в случае рассмотрения любого вопроса относительно нашего телеканала. Мы требуем прекратить предвыборные игрища и политические манипуляции вокруг NewsOne", — говорится в письме, опубликованном на сайте телеканала.

В сообщении говорится, что телеканал всегда работал и намерен работать в соответствии с европейскими нормами и стандартами журналистики при освещении событий на Украине и за ее пределами.

"Речь идет о правдивости, достоверности и объективности информации, которую мы предлагаем нашим телезрителям. Базовыми ценностями канала и его работников были, есть и остаются баланс мнений и социальная ответственность", — говорится в документе.

В августе бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о подписании соглашения об управлении телеканалом NewsOne сроком на три года. Позже внефракционный депутат Верховной рады, бывший владелец канала Евгений Мураев сообщил, что новым владельцем NewsOne стал депутат от партии "Оппозиционный блок" Тарас Козак, при этом Портнов сообщил, что расторгает договор об управлении телеканалом.

Парламент Украины предложил Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против телеканалов "112.Украина" и NewsOne за "пропаганду государства-агрессора", соответствующий проект постановления был принят в четверг. Партия "Оппозиционный блок" заявила, что санкции в отношении украинских телеканалов будут означать введение цензуры в стране и приведут к ликвидации свободы слова; партия попросила международных партнеров дать оценку действиям властей. Позднее в Раду поступил проект, принятие которого отменит решение по санкциям.

Ранее мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине опубликовала доклад, в котором сообщалось, что наблюдатели в мае-августе 2018 года зафиксировали 30 случаев, когда имело место нарушение свободы слова и свободы СМИ. Речь идет как о физических нападениях с применением насилия (в том числе, один со смертельным исходом) на работников СМИ и гражданских активистов, так и об их унижении или запугивании. Наблюдатели также указывают на то, что расследования убийств журналистов на Украине сильно затягиваются.