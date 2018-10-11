В ДНР начальника управления здравоохранения обвинили в получении взятки

ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Начальник управления здравоохранения одной из городских администраций в самопровозглашенной Донецкой народной республике обвиняется в получении взятки в 100 тысяч рублей, он арестован, сообщили в четверг в Генпрокуратуре ДНР.

"В отношении начальника управления здравоохранения одной из городских администраций ДНР возбуждено уголовное дело по факту получения им как должностным лицом взятки в значительном размере", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По версии следствия, подозреваемый получил от директора частного предприятия 100 тысяч рублей "за содействие в заключении договоров поставок продуктов питания в лечебные учреждения".

"Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 343 УК ДНР. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное следствие по делу продолжается", — добавили в Генпрокуратуре.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.