МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия рассчитывает на скорейшее урегулирование ситуации в Южном Судане, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Выступаем за скорейшее урегулирование внутреннего конфликта в Южном Судане. Поддерживаем соответствующие усилия государств-посредников, региональных организаций и международного сообщества", — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Южный Судан отделился от Судана в 2011 году. С 2013 года в Южном Судане продолжается кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Риек Машар, возглавивший повстанческое движение. За это время в Южном Судане, по оценкам экспертов, погибло почти 400 тысяч человек.