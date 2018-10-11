БРЮССЕЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Прорыва в переговорах об условиях отделения Великобритании от Евросоюза пока нет, однако Еврокомиссия продолжает работать для достижения соглашения о "разводе", сказал пресс-секретарь ЕК Маргаритис Схинас на брифинге в четверг.

"Мы еще не там (не достигли соглашения — ред.) Прорыва пока нет. Интенсивные переговоры на техническом уровне продолжаются. Мы много работаем для достижения договоренности", — сказал он.

Глава Евросовета Дональд Туск в сентябре говорил, что "моментом правды" по переговорам о Brexit будет саммит глав государств ЕС 17-18 октября. Туск отмечал, что именно в октябре Евросоюз ожидает максимума прогресса и результатов в переговорах о "разводе" с Великобританией. Если необходимый прогресс будет достигнут, то может быть созван внеочередной саммита лидеров ЕС 17-18 ноября для финализации и формализации договоренностей по Brexit.

Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября текущего года, чтобы соглашение о выходе страны из союза успело пройти все необходимые ратификации и вступило в силу к моменту Brexit, запланированного сейчас на 29 марта 2019 года. Отсутствие договоренности грозит "жестким" отделением Британии от ЕС.

Еврокомиссия еще в конце июля призывала страны Евросоюза подготовиться к Brexit, дав ряд сценариев развития событий.

Первый сценарий — это заключение и ратификация соглашения об условиях "развода" до 30 марта 2019 года и, следовательно, завершение применения законодательства ЕС и его соглашений к Британии лишь по окончании ранее оговоренного переходного периода в 21 месяц, то есть с 1 января 2021 года.

Второй вариант — это отсутствие соглашения о "разводе" или его полной ратификации всеми сторонами к концу марта следующего года, что приведет к отсутствию переходного периода, следовательно, законодательство ЕС перестанет применяться в Соединенном королевстве с 30 марта 2019 года.