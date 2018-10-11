БРЮССЕЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Прорыва в переговорах об условиях отделения Великобритании от Евросоюза пока нет, однако Еврокомиссия продолжает работать для достижения соглашения о "разводе", сказал пресс-секретарь ЕК Маргаритис Схинас на брифинге в четверг.
Глава Евросовета Дональд Туск в сентябре говорил, что "моментом правды" по переговорам о Brexit будет саммит глав государств ЕС 17-18 октября. Туск отмечал, что именно в октябре Евросоюз ожидает максимума прогресса и результатов в переговорах о "разводе" с Великобританией. Если необходимый прогресс будет достигнут, то может быть созван внеочередной саммита лидеров ЕС 17-18 ноября для финализации и формализации договоренностей по Brexit.
Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября текущего года, чтобы соглашение о выходе страны из союза успело пройти все необходимые ратификации и вступило в силу к моменту Brexit, запланированного сейчас на 29 марта 2019 года. Отсутствие договоренности грозит "жестким" отделением Британии от ЕС.
Еврокомиссия еще в конце июля призывала страны Евросоюза подготовиться к Brexit, дав ряд сценариев развития событий.
Второй вариант — это отсутствие соглашения о "разводе" или его полной ратификации всеми сторонами к концу марта следующего года, что приведет к отсутствию переходного периода, следовательно, законодательство ЕС перестанет применяться в Соединенном королевстве с 30 марта 2019 года.