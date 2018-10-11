Россия надеется на стабилизацию ситуации в Венесуэле

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия надеется на стабилизацию социально-экономической ситуации в Венесуэле, готова оказывать содействие в разрешении этой задачи и развивать двусторонний диалог, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Мы искренне желаем руководству Венесуэлы, нашим друзьям в Венесуэле, всему народу этой страны успеха в стабилизации социально-экономической обстановки. Готовы оказывать всяческое содействие в решении этой задачи и, конечно, будем развивать двусторонний политический диалог, реализовывать совместные проекты в энергетике, промышленности, других отраслях", — сказал Путин в четверг на церемонии вручения верительных грамот.