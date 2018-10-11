Россия поддерживает миролюбивый курс во внешней политике, заявил Путин

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия поддерживает миролюбивый курс во внешней политике и открыта для партнерства со всеми, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Россия привержена миролюбивой политике, последовательно проводит ответственный внешнеполитический курс. Как постоянный член Совета Безопасности наша страна отстаивает зафиксированные в уставе ООН основополагающие принципы: суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела. Мы категорически не согласны, в обход международных норм, международного права, с политически мотивированными протекционисткими мерами и диктатом силы", — сказал Путин.

По его словам, активное участие РФ в мировых делах и открытость к партнерским взаимовыгодным отношениям со всеми странами, регионами, продиктованы главным национальным интересом — обеспечением максимально благоприятных условий для динамичного развития.