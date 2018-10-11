Катар выделит срочную помощь сектору Газа после сокращения помощи ООН

ДОХА, 11 окт — РИА Новости. Катарский фонд развития по распоряжению эмира страны выделит 150 миллионов долларов в качестве срочной гуманитарной помощи населению сектора Газа, говорится в сообщении фонда, поступившем РИА Новости в четверг.

"Фонд Катара по развитию в ответ на призывы ООН по указанию эмира предоставит сектору Газа экстренную помощь в размере 150 миллионов долларов, чтобы облегчить сложную гуманитарную ситуацию на блокированной много лет со стороны Израиля территории", — отмечается в сообщении.

В фонде отметили, что в секторе Газа на маленькой территории живут около двух миллионов человек, которые из-за блокады Газы со стороны Израиля почти лишены возможности покидать ее и не имеют многих необходимых для жизни вещей.

Ранее Катар неоднократно заявлял, что продолжит помогать палестинцам.

В июле Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило о сокращении программ помощи палестинцам из-за недостатка финансирования. После решения президента США Дональда Трампа сократить программы помощи Палестине ООН не смогла найти достаточного количества средств для БАПОР. На конец июля дефицит средств составлял 217 миллионов долларов.