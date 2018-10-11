На Украине 56 человек госпитализировали после отравления в детсаду

КИЕВ, 11 окт – РИА Новости. Число госпитализированных после массового отравления в детском саду в городе Нетешин в Хмельницкой области выросло с 36 до 56 человек, большинство из них — дети, сообщила заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Хмельницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины Татьяна Федак.

Ранее пресс-служба Хмельницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины сообщила, что в детском саду в Хмельницкой области зарегистрирована вспышка кишечных инфекций, в больницу попали 26 детей и пять взослых. Полиция возбудила уголовное дело. Позже число заболевших возросло до 36 человек.

"По состоянию на 10 октября зарегистрированы 56 человек с острым кишечным отравлением, среди них 44 ребенка. Подавляющее количество больных (45 человек, из них — 38 детей) имеет среднюю тяжесть течения инфекционного заболевания. У всех больных подозревают сальмонеллез. У 31 больного этот диагноз уже лабораторно подтвержден. Исследование продолжается. Инфекционная вспышка еще не закрыта", — приводит слова Федак украинское информагентство "Укринформ".