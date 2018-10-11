Француз две недели выдавал себя за врача в больнице

ПАРИЖ, 11 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Мужчина выдавал себя за врача в больнице французского Бордо по меньшей мере две недели, прежде чем его задержали полицейские, сообщает телеканал France 3.

Француз в возрасте около 50 лет, имя которого не называется, украл одежду врача и стетоскоп и по меньшей мере две недели выдавал себя за медика в больнице Pellegrin. Когда "коллеги" задавали ему вопросы, он рассказывал, что пришел из другого подразделения.

"В конце концов, он был замечен службой безопасности больницы, задержан и помещен под стражу", — отмечает телеканал.

На допросе в полиции задержанный признал свою вину, объяснив, что "нуждался в признании". Как сообщает радиостанция France Bleu, он также рассказал, что всю жизнь мечтал стать медиком.

Пациентов, с которыми взаимодействовал "врач", установить не удалось. В настоящее время он отпущен из-под стражи, однако впереди его ждет судебное разбирательство по делу.

В медицинском учреждении, куда обратился корреспондент РИА Новости, не смогли предоставить информацию об инциденте.