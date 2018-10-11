Матвиенко приняла участие в открытии ярмарки "Город мастеров" в Белоруссии

МОГИЛЕВ (Белоруссия), 11 окт — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко приняла участие в открытии выставки-ярмарки "Город мастеров", которая проходит в Могилеве в рамках российско-белорусского форума регионов.

Парламентарий тепло поприветствовала белорусских коллег. "Хочется поблагодарить белорусскую сторону за теплый прием, гостеприимство", — сказала она.

Спикер отметила, что программа форума очень насыщенная, впервые в Белоруссию приехал такой большой "десант" из России – более 100 человек. Это и губернаторы, и законодатели, как федерального, так и регионального уровня. В ярмарке принимают участие представители 16 субъектов РФ, представили свою продукции и регионы Белоруссии.

"Это не только возможность увидеть уникальные работы мастеров двух стран, это и общение", — сказала Матвиенко. По ее словам, многие работы – это произведения искусства.

Спикер Совфеда также представила чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича. "Михаил Бабич будет работать на выстраивании отношений России и Белоруссии на еще более высоком уровне. Он уже начал работать, есть результаты", — сказала она.

Матвиенко выразила пожелание, чтобы жители Белоруссии хорошо знали российского посла не только по имени, но и в лицо.