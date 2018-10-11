На Украине проведут внеплановую проверку телеканала NewsOne

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещании Украины назначил внеплановую проверку телеканалу NewsOne из-за изменения структуры собственности, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

В августе бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о подписании соглашения об управлении телеканалом NewsOne сроком на три года. Позже внефракционный депутат Верховной рады, бывший владелец канала Евгений Мураев сообщил, что новым владельцем NewsOne стал депутат от партии "Оппозиционный блок" Тарас Козак, при этом Портнов сообщил, что расторгает договор об управлении телеканалом.

"Телеканалу NewsOne назначили внеплановую проверку по изменению структуры собственности… Из открытых источников стало известно, что управление телеканалом было передано Андрею Портнову. В СМИ также было обнародовано интервью самого Портнова, который подтвердил этот факт", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, согласно законодательству, телерадиоорганизация в течение 30 дней после смены владельца должна подать соответствующее заявление в Национальный совет. "Это время прошло, а никаких документов в Национальный совет так и не поступило", — добавили в пресс-службе.