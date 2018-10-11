На Украине проведут внеплановую проверку телеканала NewsOne

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещании Украины назначил внеплановую проверку телеканалу NewsOne из-за изменения структуры собственности, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.
"Телеканалу NewsOne назначили внеплановую проверку по изменению структуры собственности… Из открытых источников стало известно, что управление телеканалом было передано Андрею Портнову. В СМИ также было обнародовано интервью самого Портнова, который подтвердил этот факт", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, согласно законодательству, телерадиоорганизация в течение 30 дней после смены владельца должна подать соответствующее заявление в Национальный совет. "Это время прошло, а никаких документов в Национальный совет так и не поступило", — добавили в пресс-службе.