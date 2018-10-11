ПЕКИН, 11 окт – РИА Новости. Китай надеется, что заявления и действия США в отношении Китая будут учитывать интересы народов двух стран, чтобы способствовать развитию двусторонних отношений, а не наоборот, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя слова директора ФБР о "китайской угрозе".

"Двусторонние отношения Китая и США развивались на протяжении долгих лет, и наши интересы стали в высокой степени взаимосвязаны, поддержание и развитие хороших двусторонних отношений Китая и США, несомненно, выгодно для двух государств и народов обеих стран", — сказал дипломат.

По его словам, "Китай надеется, что США будут учитывать интересы народов двух стран и делать заявления, а также предпринимать действия, которые поспособствуют развитию двусторонних отношений и благополучию народов двух государств, а не наоборот".

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Китай представляет собой самую сложную и долгоиграющую угрозу для американской контрразведки. При этом он отказался сравнивать угрозу со стороны России и со стороны Китая между собой, как его попросил один из сенаторов. По его словам, "Россия ведет битву сегодняшнего дня, а Китай ведет битву дня завтрашнего".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Китай осуществляет попытки вмешательства в выборы в США. Позднее это со ссылкой на данные разведки подтвердил вице-президент Майк Пенс.

МИД КНР заявил ранее в ответ на обвинения президента США, что Пекин не вмешивается во внутренние дела других стран и не приемлет безосновательных обвинений в свой адрес.