В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине задержали двух сталкеров

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Украинские полицейские задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции двух сталкеров, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.

"Сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС во время несения службы обнаружили двух сталкеров в отселенном городе Припять. Восемнадцатилетние киевляне незаконно проникли на территорию зоны отчуждения вне контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма", — говорится в сообщении полиции в Facebook

По данным полиции, в отношении задержанных составлены административные протоколы, им грозит штраф.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.