КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Антон Геращенко не видит проблемы в публикации на скандально известном сайте "Миротворец" данных закарпатских чиновников, имеющих венгерские паспорта, а также считает, что Украине необходимо законодательно урегулировать вопрос двойного гражданства.
По словам Геращенко, скандально известный сайт "Миротворец" — "это общественное объединение, которое, имеет статус информационного агентства и фактически, как и телеканал, имеет право на собственную точку зрения".
"Если действительно у тех 313 украинских граждан есть венгерские паспорта и они занимают посты в органах местного самоуправления государственной власти в Закарпатье, то нужно было дать этому оценку. Специалисты сайта "Миротворец" регулярно мониторят информационное пространство и заполняют свою базу теми людьми, у которых отличается позиция от позиции Украины", — сказал Геращенко.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".
В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.