КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Антон Геращенко не видит проблемы в публикации на скандально известном сайте "Миротворец" данных закарпатских чиновников, имеющих венгерские паспорта, а также считает, что Украине необходимо законодательно урегулировать вопрос двойного гражданства.

Ранее сайт "Миротворец" опубликовал список из 313 жителей Закарпатья, которые имеют венгерские паспорта и при этом являются госслужащими и чиновниками местного самоуправления. Интернет-издание "Европейская правда" позже сообщило, что посол Украины в Будапеште Любовь Непоп в среду была вызвана в венгерский МИД в связи с этой публикацией.

По словам Геращенко, скандально известный сайт "Миротворец" — "это общественное объединение, которое, имеет статус информационного агентства и фактически, как и телеканал, имеет право на собственную точку зрения".

"Если действительно у тех 313 украинских граждан есть венгерские паспорта и они занимают посты в органах местного самоуправления государственной власти в Закарпатье, то нужно было дать этому оценку. Специалисты сайта "Миротворец" регулярно мониторят информационное пространство и заполняют свою базу теми людьми, у которых отличается позиция от позиции Украины", — сказал Геращенко.

Он напомнил, что на Украине запрещено двойное гражданство. "Думаю, президенту и парламенту необходимо дать оценку, когда в Украине живут сотни тысяч украинских граждан, имеющие тайно паспорта других стран… Я, например, считаю, что имеет смысл принять закон, который разрешил бы украинским гражданам иметь второе гражданство, но при этом они должны будут это декларировать, вести реестр таких граждан и такие граждане не должны иметь права избираться в президенты и Верховную раду", — добавил Геращенко.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.