На Майорке после наводнения пропали три человека, в том числе ребенок

МАДРИД, 11 окт — РИА Новости. Число пропавших без вести в результате наводнения на Майорке возросло до трех человек.

Ранее стало известно, что на Майорке в результате проливных дождей, обрушившихся на остров во вторник, погибли десять человек: шестеро испанцев, двое британцев, голландка, личность еще одного мужчины (предположительно иностранца) не установлена.

The emergency forces continue searching the missing boy after the flood. They also search for two german people. — 112 Illes Balears (@112IllesBalears) 11 октября 2018 г.

​В четверг служба по чрезвычайным ситуациям Балеарских островов сообщила, что спасатели ищут трех пропавших без вести: ребенка, а также двух немцев. "Продолжаются поисковые работы пропавшего во время наводнения ребенка. Также ищут двух немецких граждан", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Пропавшему ребенку пять лет. Он ехал c матерью и сестрой на машине, когда началось наводнение. Матери удалось спасти семилетнюю дочь, однако ее саму вместе с сыном унесло потоком воды.

Российские граждане в связи с природной катастрофой на Майорке не обращались ни в генконсульство России в Барселоне, ни в посольство РФ в Мадриде.

Это самое большое число жертв наводнений в Испании за последние 25 лет. Больше всего пострадали муниципалитеты Сан-Лоренсо, Сон-Сервера, Арта, населенный пункт Сильот.

Сотни домов оказались затоплены, водный поток переворачивал машины. Были эвакуированы около двухсот человек, около десятка дорог оказались перекрыты, многие дома остались без электричества, занятия в школах отменены.