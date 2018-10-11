В Черниговской области саперы очистили 70% территории горевшего арсенала

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Саперы очистили 70% территории арсенала в Черниговской области, где во вторник начался сильный пожар, сообщил в четверг начальник управления коммуникаций и прессы Минобороны Украины Алексей Чернобай.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

"На территории арсенала со вчерашнего дня начали работать 10 групп разминирования, которые очистили 70% административной территории арсенала. Сегодня планируется привлечение еще пяти групп, планируется завершить очистку административной территории арсенала", — сказал Чернобай в эфире телеканала "112. Украина".