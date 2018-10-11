В минобороны Израиля рассказали о борьбе с исламистским террором

Израильские военные на Голанских высотах в районе границы с Сирией. Архивное фото

Израильские военные на Голанских высотах в районе границы с Сирией. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт – РИА Новости. Чтобы обуздать исламистский террор, необходимы жесткие и бескомпромиссные меры, заявил министр обороны Израиля, глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман.

Министр сообщил, что с 30 марта, когда началась организованная ХАМАС волна провокаций на границе с сектором Газа, было уничтожено 211 террористов, 5,5 тысячи боевиков получили ранения и были выведены из строя.

Кроме того, указал министр, удалось принять еще одно жесткое решение в отношении террористов – со следующего года из сумм, которые Израиль, согласно международным обязательствам, ежемесячно перечисляет Палестинской Автономии, будут вычитаться деньги, оказавшиеся на счетах террористов.

"Значительная часть из этих денежных поступлений идет на оплату деяний террористов. Причем существует четкий прейскурант за убийство, причинение увечий или за нападение на государственные объекты", — сказал он на встрече со сторонниками партии.

"Компенсация, которую пожизненно будут получать родственники убийцы, в разы превышает зарплату палестинца, и это создает серьезную мотивацию совершать теракты против нашего государства, против наших граждан", — добавил Либерман.

Он сообщил еще об одном, по его мнению, важном законе, который партия "Наш дом Израиль" намерена провести на ближайшей сессии кнессета, – закон о смертной казни для террористов.

"Эта мера должна применяться в исключительных случаях, когда не остается ничего другого против совершивших особо жестокие теракты", — подчеркнул Либерман.

"Многим из нас довелось переживать тяжелые моменты, быть невольными свидетелями того, как были убиты целые семьи с малолетними детьми ни в чем неповинных мирных граждан. При этом пойманные террористы чувствовали себя героями, надеясь, что их обменяют – нам приходилось тысячами отпускать преступников ради спасения израильтян. Именно для таких "героев" должна существовать смертная казнь", — убежден он.

"Только благодаря жестким и последовательным действиям наши граждане смогут спокойно жить, а страна развиваться", — указал Либерман.

Он также проинформировал, что в этом году Израиль достиг рекордного числа туристов – 4 миллиона иностранцев смогли посетить страну. "Это говорит о том, что люди верят в нашу политику безопасности", — подчеркнул он.