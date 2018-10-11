РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В минобороны Израиля рассказали о борьбе с исламистским террором

01460
© AFP 2018 / Jalaa MareyИзраильские военные на Голанских высотах в районе границы с Сирией. Архивное фотоИзраильские военные на Голанских высотах в районе границы с Сирией. Архивное фото
© AFP 2018 / Jalaa Marey

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт – РИА Новости. Чтобы обуздать исламистский террор, необходимы жесткие и бескомпромиссные меры, заявил министр обороны Израиля, глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© AFP 2018 / Stephane Mahe
Израиль не готов к обострению конфликта с Газой, заявил Нетаньяху
Министр сообщил, что с 30 марта, когда началась организованная ХАМАС волна провокаций на границе с сектором Газа, было уничтожено 211 террористов, 5,5 тысячи боевиков получили ранения и были выведены из строя.

Кроме того, указал министр, удалось принять еще одно жесткое решение в отношении террористов – со следующего года из сумм, которые Израиль, согласно международным обязательствам, ежемесячно перечисляет Палестинской Автономии, будут вычитаться деньги, оказавшиеся на счетах террористов.

"Значительная часть из этих денежных поступлений идет на оплату деяний террористов. Причем существует четкий прейскурант за убийство, причинение увечий или за нападение на государственные объекты", — сказал он на встрече со сторонниками партии.

"Компенсация, которую пожизненно будут получать родственники убийцы, в разы превышает зарплату палестинца, и это создает серьезную мотивацию совершать теракты против нашего государства, против наших граждан", — добавил Либерман.

Он сообщил еще об одном, по его мнению, важном законе, который партия "Наш дом Израиль" намерена провести на ближайшей сессии кнессета, – закон о смертной казни для террористов.

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Муаллем обвинил Израиль в поддержке террористов на юге Сирии
"Эта мера должна применяться в исключительных случаях, когда не остается ничего другого против совершивших особо жестокие теракты", — подчеркнул Либерман.

"Многим из нас довелось переживать тяжелые моменты, быть невольными свидетелями того, как были убиты целые семьи с малолетними детьми ни в чем неповинных мирных граждан. При этом пойманные террористы чувствовали себя героями, надеясь, что их обменяют – нам приходилось тысячами отпускать преступников ради спасения израильтян. Именно для таких "героев" должна существовать смертная казнь", — убежден он.

"Только благодаря жестким и последовательным действиям наши граждане смогут спокойно жить, а страна развиваться", — указал Либерман.

Он также проинформировал, что в этом году Израиль достиг рекордного числа туристов – 4 миллиона иностранцев смогли посетить страну. "Это говорит о том, что люди верят в нашу политику безопасности", — подчеркнул он.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена