МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Совет Европы закрылся от диалога, искоренил принципы, которые лежат в основе парламентской структуры, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Россия может быть исключена из участия в Совете Европы, если Москва не возобновит платежи в бюджет организации в следующем году, заявил ранее генеральный секретарь СЕ Торбьерн Ягланд, выступая на дебатах о европейском будущем.

Володин напомнил, что ранее делегация Госдумы приняла участие в третьем совещании спикеров парламентов стран Евразии в Анталье. По словам политика, участникам удалось выстроить формат открытого диалога.

"Нам удалось найти ту тональность, которая не позволила уйти в конфликт, при этом обсудить вопросы. Собственно, это то, чего нет в Парламентской ассамблее Совета Европы. Потому что Совет Европы закрылся от диалога, принципы, которые лежат в основе любой парламентской структуры, искоренил. И как следствие, эта репрессивная дубина, когда кто-то имеет другую точку зрения, стала опускаться на головы вольнодумцев, и в результате у нас сейчас в ПАСЕ нет возможности обсуждать вопросы", — заявил Володин в ходе пленарного заседания в четверг.

С 2014 года представители России были лишены ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участвовать в уставных органах ПАСЕ) на апрельской сессии из-за позиции по Крыму. В следующем году ПАСЕ не только не отменила санкции, но и добавила к ним новые. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы. В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.