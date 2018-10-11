На границе Израиля с сектором Газа сработали сирены тревоги

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт — РИА Новости.Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Военные пока не делятся подробностями и не комментируют публикации СМИ о применении противоракетного комплекса "Железный купол" в окрестностях города Нетивота.

"Сирены прозвучали в региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев", — сказано в пресс-релизе.

Ранее в четверг местные СМИ писали о повышенной активности израильских войск на границе с сектором Газа и перекрытых дорогах в этом районе.

За последние месяцы палестинские боевики и израильская армия четырежды обменивались ракетными обстрелами и авиаударами, но всякий раз эскалацию удавалось оперативно погасить Египту и ООН, которые разрабатывали проект долгосрочного урегулирования проблемы сектора Газа. Последний раунд противостояния произошел в августе, когда палестинцы за два дня выпустили порядка 200 ракет и мин, а израильтяне ответили бомбежками почти 150 целей на территории анклава.