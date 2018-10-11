Силовики более 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, повреждены семь домов, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило 22 раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов повреждены семь домов в Донецке и селе Саханка на юге Донбасса.
"Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 85 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.