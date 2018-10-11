На арсенале в Черниговской области снизилась интенсивность взрывов

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Интенсивность взрывов на арсенале в Черниговской области по состоянию на утро четверга значительно снизилась, продолжается тушение пожара, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

"По состоянию на 07.00 11 октября продолжается тушение пожара, интенсивность взрывов боеприпасов значительно уменьшилась. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано", — говорится в сообщении.

При этом пресс-служба Минобороны Украины сообщает, что ночью на технической территории арсенала наблюдалось увеличение интенсивности взрывов на двух площадках, где происходило тление, в связи с перепадом температуры. "После 05.00 интенсивность взрывов на этих площадках арсенала значительно пошла на спад", — добавили там.

Как отмечается, на территории склада с боеприпасами утром в четверг работает аэроразведка, которая обнаруживает очаги тления, а авиация Госслужбы по ЧС сбросами воды тушит их.

На технической территории работают девять пожарных танков и три инженерных машины разграждения, добавили в оборонном ведомстве.