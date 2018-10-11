На арсенале в Черниговской области снизилась интенсивность взрывов

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Интенсивность взрывов на арсенале в Черниговской области по состоянию на утро четверга значительно снизилась, продолжается тушение пожара, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 07.00 11 октября продолжается тушение пожара, интенсивность взрывов боеприпасов значительно уменьшилась. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано", — говорится в сообщении.
При этом пресс-служба Минобороны Украины сообщает, что ночью на технической территории арсенала наблюдалось увеличение интенсивности взрывов на двух площадках, где происходило тление, в связи с перепадом температуры. "После 05.00 интенсивность взрывов на этих площадках арсенала значительно пошла на спад", — добавили там.
Как отмечается, на территории склада с боеприпасами утром в четверг работает аэроразведка, которая обнаруживает очаги тления, а авиация Госслужбы по ЧС сбросами воды тушит их.
На технической территории работают девять пожарных танков и три инженерных машины разграждения, добавили в оборонном ведомстве.