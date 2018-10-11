Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в двух американских штатах

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке гепатита А в Кентукки и Западной Вирджинии в США, сообщается на сайте ведомства в четверг.

"По данным Центра по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC) по данным на 1 октября 2018 года, в штатах Кентукки и Западная Вирджиния среди лиц без определенного места жительства и лиц, употребляющих наркотики, с начала августа текущего года регистрируется рост заболеваемости вирусным гепатитом А", — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждую неделю управления здравоохранения этих штатов сообщают о регистрации около 50 новых случаев заболеваний. На 28 сентября 2018 года в Кентукки было зарегистрировано 1851 случаев инфекции, а в Западной Вирджинии — 1395.

"Мероприятия по минимизации вспышки гепатита А проводятся местными управлениями здравоохранения в тесном контакте с CDC", — добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок, обратив особое внимание на целесообразность наличия вакцинации против гепатита А.