Госдеп и Пентагон не комментируют публикации о закрытии базы на Кипре

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Госдепартамент и Пентагон отказались в среду комментировать публикации о том, что США закрыли базу ВВС на острове Кипр, предварительно потратив на нее более 70 миллионов долларов.
Представитель Пентагона в ответ на соответствующий запрос попросил корреспондента РИА Новости обратиться в госдепартамент. "Нам нечего добавить в дополнение к докладу управления генерального инспектора, который цитировался в репортаже АВС", — сказал, в свою очередь, представитель госдепа.
США в 2017 году "тихо" закрыли базу ВВС на острове Кипр, которая служила "неясной цели" и на содержание которой ушло около 71 миллиона долларов, сообщил телеканал ABC со ссылкой на доклад управления генерального инспектора (OIG) госдепартамента.
Согласно документу, база была создана в сентябре 2013 года и закрыта в августе 2017 года. Она располагалась на Кипре, там были дислоцированы пять вертолетов и около 40 контрактников, содержание которых стоило США около 20 миллионов долларов в год.
По мнению телеканала, эта авиабаза на Кипре была создана на фоне опасений после вооруженного нападения на базу ЦРУ в Бенгази в Ливии. Тогда погибли четыре гражданина США, включая посла Кристофера Стивенса.