Госдеп и Пентагон не комментируют публикации о закрытии базы на Кипре

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Госдепартамент и Пентагон отказались в среду комментировать публикации о том, что США закрыли базу ВВС на острове Кипр, предварительно потратив на нее более 70 миллионов долларов.

Представитель Пентагона в ответ на соответствующий запрос попросил корреспондента РИА Новости обратиться в госдепартамент. "Нам нечего добавить в дополнение к докладу управления генерального инспектора, который цитировался в репортаже АВС", — сказал, в свою очередь, представитель госдепа.

США в 2017 году "тихо" закрыли базу ВВС на острове Кипр, которая служила "неясной цели" и на содержание которой ушло около 71 миллиона долларов, сообщил телеканал ABC со ссылкой на доклад управления генерального инспектора (OIG) госдепартамента.

Согласно документу, база была создана в сентябре 2013 года и закрыта в августе 2017 года. Она располагалась на Кипре, там были дислоцированы пять вертолетов и около 40 контрактников, содержание которых стоило США около 20 миллионов долларов в год.

Как сообщается в докладе, авиабаза была создана без одобрения руководящего авиационного совета (AGB) госдепа, и внешнеполитическое ведомство США не смогло объяснить цель создания базы, вероятность ее использования или ожидаемую стоимость эвакуации сотрудников. Не удалось найти и документов о потенциальных альтернативах созданию базы. Отмечается, что госдеп "мог бы сэкономить почти 71 миллион долларов", избавившись от потенциально ненужных расходов, если бы следовал надлежащим процедурам.

По мнению телеканала, эта авиабаза на Кипре была создана на фоне опасений после вооруженного нападения на базу ЦРУ в Бенгази в Ливии. Тогда погибли четыре гражданина США, включая посла Кристофера Стивенса.