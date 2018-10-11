ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Кандидаты на промежуточных выборах в США собрали уже 1,7 миллиарда долларов пожертвований, сообщила журналистам на брифинге в среду в Вашингтоне вице-президент Федеральной избирательной комиссии Эллен Вайнтрауб.

"Кандидаты в палату представителей собрали более 1 миллиарда долларов, кандидаты в сенат собрали 626 миллионов долларов, так что на две эти категории было собрано до настоящего времени примерно 1,7 миллиарда долларов", — сказала Вайнтрауб. Она уточнила, что эта цифра не включает средства, собранные "внешними" предвыборными фондами, не имеющими формальных связей с теми или иными кандидатами.

В целом, по ее словам, нынешние выборы ожидаются достаточно затратными. На последних промежуточных выборах 2014 года было собрано в общей сложности 3,8 миллиарда долларов, но эта цифра включает и средства, собранные кандидатами, и средства фондов. На выборах 2016 года, когда избрание депутатов конгресса проходило одновременно с президентскими выборами, было потрачено в общей сложности 6,4 миллиарда долларов.

По словам Вайнтрауб, это очень крупные суммы, хотя они и относительно невелики в структуре затрат американцев. Например, в 2016 году американцы потратили 8,4 миллиарда долларов на Хэллоуин и около 20 миллиардов долларов — на День святого Валентина.