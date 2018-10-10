Евродепутат рассказал, что нужно ЕС для налаживания отношений с Россией

БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Европа для налаживания отношений с Россией должна признать ее легитимные интересы на Украине, заявил в среду журналистам в Брюсселе евродепутат Мирослав Митрофанов, организовавший "круглый стол" по вопросам выполнения минских соглашений.

"Есть такое выражение, что мы в ответе за тех, кого приручили. Если украинцам что-то пообещали и подвигли их на какие-то действия, то надо быть до конца последовательными и добиваться как гармонизации и демократизации внутреннего украинского законодательства, так и изменения гуманитарных аспектов внутри страны, отношения к собственному гражданском населению, к журналистам", — сказал Митрофанов российским журналистам, подводя итог "круглого стола".

"Конечно, очень горько, что ЕС не придает большого значения этому моменту, это безответственность", — отметил он.

"Необходимо добиваться гармонизации отношений с ближайшими соседями, потому что не может быть гарантированной безопасности Западной Европы, если Россия будет себя чувствовать плохо. Этот сигнал мы должны довести сегодня до наших коллег во всех фракциях ЕП. Интересы России на Украине присутствуют, и наличие этих интересов является легитимным, о чем сегодня говорил евродепутат Хельмут Шольц (фракция объединенных левых), и очень ясно. Без констатации этого факта дальнейшее урегулирование невозможно", — считает европарламентарий.

Говоря об экономических аспектах отношений ЕС и Украины, евродепутат отметил, что из Европы ситуация "выглядит так, что ЕС широкой рукой кормит сейчас Украину".

"На самом деле те потери, которые Украина понесла от европейской интеграции, и тот вклад, который гастарбайтеры с Украины вносят в развитие, многократно перекрывают ту финансовую помощь, которая была оказана украинскому государству. И справедливость здесь, на самом деле, не на стороне ЕС. Надо помогать, но также надо требовать борьбы с коррупцией, чтобы налоги шли в украинский бюджет", — отметил он.

Выступавший на "круглом столе" бывший глава МИД Украины Леонид Кожара выразил, в частности, мнение, что ЕС в перспективе может столкнуться с ситуацией, когда Киев начнет говорить о потерях из-за зоны свободной торговли с ЕС. По его подсчетам, за период с 2013 по 2017 год потери во внешней торговле, связанные с выполнением соглашения об ассоциации, составили 25 миллиардов долларов.