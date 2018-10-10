Евродепутат рассказал, что нужно ЕС для налаживания отношений с Россией

БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Европа для налаживания отношений с Россией должна признать ее легитимные интересы на Украине, заявил в среду журналистам в Брюсселе евродепутат Мирослав Митрофанов, организовавший "круглый стол" по вопросам выполнения минских соглашений.
"Конечно, очень горько, что ЕС не придает большого значения этому моменту, это безответственность", — отметил он.
"Необходимо добиваться гармонизации отношений с ближайшими соседями, потому что не может быть гарантированной безопасности Западной Европы, если Россия будет себя чувствовать плохо. Этот сигнал мы должны довести сегодня до наших коллег во всех фракциях ЕП. Интересы России на Украине присутствуют, и наличие этих интересов является легитимным, о чем сегодня говорил евродепутат Хельмут Шольц (фракция объединенных левых), и очень ясно. Без констатации этого факта дальнейшее урегулирование невозможно", — считает европарламентарий.
Говоря об экономических аспектах отношений ЕС и Украины, евродепутат отметил, что из Европы ситуация "выглядит так, что ЕС широкой рукой кормит сейчас Украину".
Выступавший на "круглом столе" бывший глава МИД Украины Леонид Кожара выразил, в частности, мнение, что ЕС в перспективе может столкнуться с ситуацией, когда Киев начнет говорить о потерях из-за зоны свободной торговли с ЕС. По его подсчетам, за период с 2013 по 2017 год потери во внешней торговле, связанные с выполнением соглашения об ассоциации, составили 25 миллиардов долларов.