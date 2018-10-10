В Мексике задержали семейную пару, подозреваемую в убийствах и каннибализме

МЕХИКО, 10 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы Мексики задержали семейную пару, которую подозревают в жестоких убийствах 20 женщин и каннибализме.
"Он заявил, что участвовал как минимум в 20 убийствах женщин, но только по 10 из них уже дал характеристики и специфические детали", — заявил радио Formula прокурор штата Мехико Алехандро Гомес.
При этом подозреваемый женат, его супругу также задержали, а в их доме нашли замороженные останки их жертв, в том числе сердца. Власти считают, что семейная пара употребляла мясо жертв в пищу и даже продавала мясо. Жена возможного убийцы завлекала к ним в дом матерей-одиночек под предлогом продажи им по низкой цене детской одежды. Портал Universal сообщает, что двухмесячный ребенок одной из убитых девушек был продан парой убийц другим людям, но сейчас властям удалось установить его местонахождение.